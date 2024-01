"Czternastka" może być niższa. Ci emeryci dostaną mniej pieniędzy

"Na krótko przed wyborami Zjednoczona Prawica wpisała czternastą pensję do budżetu i... popełniła przy tym spory legislacyjny bubel, za który mogą zapłacić emeryci. Wszystko przez to, że jako górną wysokość przyznawania tej pomocy finansowej rząd przyjął kwotę 2900 PLN brutto. Wydatek stały, wpisany do budżetu, ma to do siebie, że kwoty tej nie można płynnie zmieniać, wydając np. rozporządzenie, które będzie zależne od sytuacji ekonomicznej w kraju" - informuje polsatnews.pl.