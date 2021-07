Czy powinna oddać byłemu mężowi bon turystyczny? Wakacyjne konflikty rodziców po rozstaniach

- Bon turystyczny, podobnie jak 500+ to świadczenia, które nie są zależne od alimentów i nie są wliczane do alimentów. Dlatego gdy jeden z rodziców mówi, że nie zapłaci pełnych alimentów, ponieważ ten drugi dostał 500+ czy zrealizował bon, to w takiej sytuacji należy zareagować i z wyrokiem alimentacyjnym udać się do komornika – mówi w rozmowie z WP Kobieta adwokatka. - Należy wtedy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z alimentów, co jest dla drugiego z rodziców dosyć problematyczne, gdyż alimenty to świadczenie o charakterze ciągłym i w momencie, gdy jest złożony taki wniosek do komornika, to on obejmuje również kolejne miesiące, chyba że w jakiś sposób zostanie to rozwiązane i egzekucja zostanie umorzona – dodaje prawniczka.