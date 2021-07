Na zaręczyny tylko brylant… Ile powinien kosztować idealny pierścionek zaręczynowy?

- Wybrałam sobie taki jaki mi się podobał, czyli złoto z oczkiem. Nie patrzyłam czy to diament, czy cyrkonia, właściwie do tej pory się na tym nie znam – mówi w rozmowie z WP Kobieta. - Pokazałam w sklepie, który mi się podobał i narzeczony taki mi kupił. Nie wiedziałam, ile kosztuje, czy 100, czy 10.000 zł. Jednak później poszłam do sklepu sama i zapytałam o cenę. Wiem, wredna jestem. Okazało się, że kosztował 370 zł, wtedy też dowiedziałam się, że to oczko to cyrkonia. Do tej pory go noszę i mam i uważam, że jest śliczny – dodała.