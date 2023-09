Czwarte stadium raka. Do sieci trafiło jej najnowsze zdjęcie

Pod koniec spotkania głos zabrała Shannen. Wspomniała, że rola w serialu pomogła w spłaceniu długów jej ojca. Później aktorka nawiązała do tego, przez co obecnie przechodzi. Nowotwór czwartego stadium jest potężnym przeciwnikiem, ale Doherty ani myśli się poddawać. Gwiazda otrzymała od fanów owacje na stojąco, na co wzruszona zareagowała ze łzami w oczach.