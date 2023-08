Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Jest kilka wyjątków

Obowiązkowe uczestnictwo we mszy świętej

Prawo kanoniczne jasno mówi o konieczności uczestnictwa wiernych we mszy we wszystkie niedziele oraz święta nakazane. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z nich, dlatego też 15 sierpnia wierni zobowiązani są do udziału we mszy świętej.