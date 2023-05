Po 40 latach zrzuciła habit. Mówi, co działo się w zakonie

Catherine Draveil jest przykładem na to, że swoje życie można odmienić w każdym wieku. 70-letnia kobieta przez kilkadziesiąt lat była zakonnicą. Zdecydowała się jednak na zrzucenie habitu i odkrycia siebie oraz świata na nowo. - Przeżywam życie w inny sposób - podkreśla w rozmowie z magazynem "L'illustré".

W zakonie, do którego trafiła, nie miała łatwo. Panowały tam rygorystyczne zasady. Praca fizyczna na rzecz zakonu była wykańczająca. Do tego brak częstego kontaktu z rodziną i całkowity zakaz przyjacielskich relacji wykańczał Catherine psychicznie.

Draveil wspomniała, że sytuacji nie ułatwiała siostra przełożona o trudnym charakterze. Zakonnica surowo podchodziła do kontaktów z innymi siostrami.

Catherine postanowiła zerwać kościelne śluby w wieku 60 lat. Gdy nadszedł dzień okrągłych urodzin, kobieta zdała sobie sprawę, że nie chce, by jej życie do ostatnich dni wyglądało tak, jak przez ostatnie dziesięciolecia. W 2013 roku wzięła zakonny urlop. Trzy lata później postanowiła pożegnać się z habitem na zawsze.

