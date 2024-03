Czy 40 to nowe 20? Klara mówi: "masz tyle lat, na ile się czujesz"

Sceny z życia Klary

"Klara" to serial, w którym jak w lustrze przejrzeć się mogą współczesne 40-latki (te mniej i te bardziej niepoukładane), a trzydziestki i dwudziestki mogą spojrzeć na niego jako na przestrogę (choć pisaną z przymrużeniem oka i duuuużą dozą humoru). W końcu bowiem doczekaliśmy się serialu, który nie lansuje uparcie tezy o tym, że 40 to nowe 20 (chociaż faktycznie masz tyle lat, na ile się czujesz), od przeszłości można się odciąć, a życie wielkomiejskiej singielki (czy też singielki z odzysku) to niekończąca się impreza do rana… zakończona brunchem o 12. Nie jest to też historia tragiczna, która pokazuje, że faktycznie, jeśli w okolicy trzydziestki nie złapałaś męża i nie masz dzieci, to twoje życie nie ma sensu (choć matka Klary mogłaby się z tym nie zgodzić!).