Czy maseczki ochronią przed koronawirusem? Poznaj najważniejsze zalecenia WHO

Wiele osób w obawie przez zakażeniem koronawirusem wykupiło zapas maseczek chirurgicznych. Czy jednak ich noszenie ma rzeczywiście sens? Na ten temat wypowiedzieli się eksperci WHO, którzy wydali oficjalne oświadczenie dotyczące maseczek na twarz. Jeśli jesteś ciekawa, poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki.

Kiedy noszenie maseczek ma sens?

Eksperci WHO zalecają noszenie maseczek wszystkim osobom, które mają wysoką gorączkę, trudności z oddychaniem, kichaniem oraz kłopoty z kaszlem. Oczywiście, takie osoby powinny niezwłocznie udać się do lekarza. Działanie profilaktyczne poprzez noszenie maseczek ochronnych jest praktykowane od wielu lat w Japonii. Z kolei zdrowe osoby potrzebują maseczek tylko wtedy, gdy opiekują się oni przebywającym w tym samym pomieszczeniu chorym z infekcją. Maseczki służą do ochrony osób zakażanych, by nie stanowili zagrożenia dla ich otoczenia. Noszenie ich przez ludzi niezakażonych bardziej działa na ich dobre samopoczucie. WHO przypomina także o tym, że maseczka może stać się także źródłem infekcji, jeśli osoba ją nosząca nie wdroży innych działań profilaktycznych.