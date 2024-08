Czy należysz do klasy średniej? Musisz zarabiać co najmniej tyle

Nie da się ukryć, że o tym, czy przynależy się do danej grupy społecznej pod kątem ekonomicznym, najważniejszymi wskaźnikami są zarobki oraz posiadany majątek. Według badań CBOS aż 75 proc. Polaków uważa, że zalicza się do klasy średniej. "Dziennika Gazeta Prawna" zaznacza jednak, że wiele osób utożsamia klasę średnią z zarobkami na poziomie średniej krajowej.

Klasa średnia - ile trzeba zarabiać?

Według ekspertów najlepszym wskaźnikiem do definiowania klasy średniej jest mediana płac. Co to takiego? To wartość środkowa wszystkich branych pod uwagę danych (połowa z nich to wynagrodzenia niższe od mediany, a druga połowa – wyższe). Najnowsze dane pochodzą z października 2022 r. Według nich ostatnia mediana płac wynosiła 82 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że za osobę należącą do klasy średniej może uważać się osoba zarabiająca około 6800 zł brutto.

Istnieje jeszcze inna metoda określenia tego wskaźnika sugerowana przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Według organizacji do klasy średniej przynależą gospodarstwa domowe, w których dochód na członka rodziny wynosi od 75 do 200 proc. mediany zarobków. Obecnie w naszym kraju to przedział między 5100-13 600 brutto.

Klasa średnia - definicja

Jeszcze w XIX w. do klasy średniej przynależeli przedsiębiorcy i urzędnicy. Obecnie klasa średnia definiowana jest przez pryzmat pozycji społeczno-zawodowej oraz pewnego rodzaju dobrobytu. Do klasy średniej najczęściej należą osoby o wyższym wykształceniu oraz o wyższych kompetencjach kulturowych. Do tego dochodzą odpowiednie zarobki i posiadany majątek.