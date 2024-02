Czy państwo powinno dokładać do Kościoła? Opinie są podzielone

Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała likwidację Funduszu Kościelnego. - Celem jest, aby w 2025 roku nie istniał - podkreśliła w TVN24. O plany rządu zapytaliśmy mieszkańców Białegostoku. Opinie w tej sprawie są mocno podzielone. Część osób uważa, że państwo powinno dokładać do Kościoła. - Państwo jest winne Kościołowi za zabrane ziemie, za zabrane majątki. I to jest Fundusz Kościelny, który się Kościołowi należy - stwierdziła jedna z kobiet. - Niech wierni się dokładają, a jest tyle innych, potrzebnych wydatków, że dla mnie to jest zbytek - powiedziała inna. Jej zdaniem, pieniądze powinny być przekazywane m.in. na osoby niepełnosprawne, dzieci, psychologów, nauczycieli czy ochronę zdrowia. Pojawiły się głosy sugerujące także jedynie częściowe finansowanie np. remontów kościołów lub przekazywanie Kościołowi jedynie podatków od osób deklarujących wiarę.