Czy wiesz, jak ważne jest zabezpieczenie drobnych przedmiotów podczas podróży samochodem?

"Każdy obiekt w stanie ruchu jednostajnego ma tendencję do pozostawania w tym stanie ruchu, chyba że zostanie do niego przyłożona siła zewnętrzna". Uczyliśmy się tego już w szkole podstawowej. Prawo to dotyczy wszystkich i wszystkiego, co znajduje się wewnątrz samochodu. Kiedy auto gwałtownie się zatrzymuje, np. w wyniku nagłego hamowania czy zderzenia, niezabezpieczone przedmioty (i ludzie) kontynuują ruch do przodu, dopóki nie zderzą się z barierą (deską rozdzielczą, oknem, fotelem przed sobą), która uniemożliwi im dalszy ruch.