Gościem programu "Newsroom" WP był doktor Tomasz Karauda. Lekarz odpowiedział na pytanie o to, czy unoszący się wydychany dym papierosowy może przyczynić się do rozprzestrzeniania się koronawirusa. Doktor uspokoił, że to mało prawdopodobne: - Trzeba się umówić, że konsystencja jest znacznie mniejsza, natychmiast stężenie ulega rozrzedzeniu, również ilość cząstek wirusa się zmniejsza.

