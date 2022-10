Czym jest efekt aureoli i jak działa?

Efekt aureoli w reklamie

Nasze zachowania są bardzo cennym źródłem wiedzy dla wszystkich osób pracujących w marketingu. Efekt aureoli w reklamie jest bardzo często wykorzystywany do tego, by przekonać nas do zakupu jakiegoś produktu czy usługi. W reklamie występują osoby, z którymi łatwo utożsamić się odbiorcy. Atrakcyjne osoby, które są miłe, nie reklamowałyby przecież czegoś, co nie jest skuteczne, prawda? Specjaliści od reklamy wykorzystują bardzo często wizerunek sławnych osób czy influencerów, by w prosty sposób namówić nas do podjęcia decyzji konsumenckich. Gdy znana i lubiana osoba reklamuje określoną rzecz, nasza pozytywna ocena tej osoby w prosty sposób przenosi się na postrzeganie samego produktu.