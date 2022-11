Czym jest "żywa trumna"? Ciało rozkłada się w niej cztery razy szybciej

Pochówek w trumnie z grzybni

Co więcej, pochówek w "żywej trumnie" miał miejsce już jakiś czas temu. Pierwszy "klient" został pochowany bowiem w trumnie z grzybni we wrześniu 2020 roku. Zainteresowanie wynalazkiem od tego czasu jest coraz większe, a zdaniem National Funeral Directors Association pochówek w ekologicznej trumnie chciała by mieć dziś nawet połowa Amerykanów. Tłumaczą to oszczędnością kosztów oraz dobrem środowiska.