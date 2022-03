Dagamara Kaźmierska pokazała się bez makijażu. Czy rozpoznajecie jeszcze "królową życia"?

"Królowa życia" u boku tajemniczego mężczyzny

Jednak uwagę internautów najbardziej przykuwa młody mężczyzna, u którego boku rozmarzona Kaźmierska pozuje do zdjęcia. To twój facet?" - zastanawiają się fani gwiazdy telewizji, na co "królowa życia" odpowiada wymownym: "Niezależnie od pochodzenia i koloru skóry wszyscy ludzie powinni żyć w jedności, wzajemnym szacunku i miłości". Zresztą, zobaczcie sami.