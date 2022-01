Internauta zapytał Dagmarę Kaźmierską, skąd ma pieniądze na życie w luksusie. Takiej odpowiedzi się pewnie nie spodziewał

Dagmara Kaźmierska swoją karierę w mediach rozwija od 2017 roku, gdy zdecydowała się wziąć udział w programie "Królowe życia" emitowanego na antenie TTV. To właśnie jej życie w reality show widzowie śledzą najchętniej. Swoją codzienność celebrytka pokazuje również w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje obecnie ponad milion osób. Na publikowanych zdjęciach chwali się egzotycznymi wakacjami i drogimi stylizacjami. To pewnie dlatego jednego z obserwatorów Kaźmierskiej podkusiło, by zadać jej niedyskretne pytanie.