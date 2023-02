Damięcka o walentynkach. Tak zilustrowała współczesne związki

Matylda Damięcka w swoich najnowszych pracach postanowiła odnieść się do święta zakochanych obchodzonego na całym świecie 14 lutego. Na długo przed walentynkami sklepy są zalewane przez gadżety i słodycze w kształcie serc. Graficzka zwróciła jednak uwagę, że uczucia powinny być okazywane nie od święta, ale na co dzień. Z pomocą ilustracji pokazała również to, jak z jakimi wyzwaniami mierzą się współczesne związki. Internet i media społecznościowe sprawiają, że choć mieszkamy z ukochanym lub ukochaną pod jednym dachem, często jesteśmy od siebie mocno oddaleni.