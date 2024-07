Tak pożegnała Stuhra. Wzruszyła internautów do łez

Matylda Damięcka również zdecydowała się oddać hołd Jerzemu Stuhrowi. Na instagramowym profilu ilustratorki pojawiła się upamiętniająca go grafika. Portret bardzo wzruszył internautów, którzy zostawili pod wpisem mnóstwo ciepłych słów.

Graficzka podpisała ilustrację słowami: "Jerzy Stuhr" oraz dodała hashtag o treści: "Niech was ktoś przytuli", co jest nawiązaniem do kultowej kwestii Osła z filmu "Shrek". Pod wpisem artystki niemal natychmiast pojawiły się komentarze od wzruszonych internautów.