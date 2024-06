"Nie zostanę mamą". Rzadko mówi o życiu prywatnym

W 2023 roku aktorka podjęła współpracę. Radkiem Łukasiewiczem, co dało początek duetowi Matylda/Łukasiewicz. Ich pierwszy utwór zatytułowany "Matka" cieszył się uznaniem wśród fanów oraz krytyków.

- "Bardzo w sercu czuję moment: Boję się, że przeoczę moment, aby zacząć żyć". Myślę też, że to wynika z wieku i z jakichś moich życiowych przemyśleń. A ty? Jaki masz moment? - zapytała ją dziennikarka.

Pokazała, co sądzi o wyborach. Wsadziła kij w mrowisko

Aktorka pochodzi z artystycznej rodziny, z którą jest bardzo związana. Na co dzień jednak nie chce być rozliczana przez pryzmat swoich bliskich.

