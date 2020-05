WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 2 damski kapeluszkapelusze damskie Materiał partnera 8 godzin temu Damski kapelusz – najmodniejszy dodatek do letnich stylizacji Chroni głowę przed słońcem, jest prostym patentem na Bad Hair Day, ale przede wszystkim – wygląda niebywale stylowo. Kapelusz to bez wątpienia najbardziej efektowny dodatek do letnich stylizacji. Sprawdzamy najmodniejsze damskie kapelusze i podpowiadamy, z czym je nosić! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Damski kapelusz stanowi fantastyczne uzupełnienie niejednej stylizacji. (Materiały prasowe) Damskie kapelusze – te modele będą hitem lata! Chociaż wciąż niewiele kobiet ma odwagę, by nosić je na co dzień, w sezonie letnim kapelusze są po plecionych torebkach-koszykach i okularach słonecznych najchętniej wybieranymi akcesoriami do stylizacji. Nic dziwnego. Pozornie mała rzecz potrafi diametralnie zmienić look, ale przede wszystkim doda mu nonszalancji i sprawi, że na pewno nie przejdziesz niezauważona! Wśród modeli z sieciówek i sklepów online królują kapelusze plecione z naturalnych tworzyw takich, jak słoma czy rafia. Takie nakrycia głowy lansują w tym sezonie największe domy mody – od Diora po Erdem. Efekt WOW zapewni Ci kapelusz z apaszką lub wstążką w modny wzór. A jeśli szukasz czegoś oryginalnego, pasującego chociażby do sportowych stylizacji, postaw na bucket hat, czyli mały, materiałowy kapelusz, który wraca do łask po raz pierwszy od lat 90.! Jedno jest pewne: bez względu na to, gdzie spędzisz wakacyjne miesiące – w mieście, w górach, nad morzem czy jeziorem, kapelusz to Twój must have. Tylko z czym go nosić? Podpowiadamy! Słomiany kapelusz z małym rondem – stylizacja rodem z Francuskiej Riwiery Ten fason uwielbiała Coco Chanel i wszystkie jej naśladowczynie. Malutkie rondo i niska korona, a do tego wstążka – w klasycznej czerni, granacie lub czerwieni – to przepis na dodatek, który nada wyjątkowego charakteru każdej stylizacji. Najlepiej jednak wkomponuje się w look z takimi klasykami kobiecej garderoby, jak t-shirt w marynarskie paski, spodnie 7/8, beżowe baleriny czy trencz. Takie proste połączenia warto ożywić stylowym akcentem, a słomkowy kapelusz w minimalistycznym wydaniu będzie elementem przykuwającym uwagę z daleka. Lubisz klimat Francuskiej Riwiery i marynistyczny styl w codziennych stylizacjach? Ten ponadczasowy damski kapelusz musi znaleźć się w Twojej szafie! Pleciony melonik z dużym rondem – idealny do letnich sukienek Klasyka gatunku wśród damskich kapeluszy to także stylowe meloniki, czyli modele z zaokrągloną koroną. Te z większym rondem, wykonane z naturalnej rafii będą świetnym dodatkiem do letnich stylizacji z sukienką w roli głównej. Kapelusze w neutralnej, beżowej kolorystyce doskonale współgrają z białymi sukienkami z lnu, modnymi kreacjami z haftem angielskim czy beżowymi szmizjerkami i sandałami na słupku. A jeśli zastanawiasz się, jaki kapelusz wybrać do sukienki w kwiaty, zainspiruj się pokazem marki Erdem i dodaj do kapelusza ozdobną apaszkę przewiązaną pod szyją, dzięki której nakrycie głowy zyska naprawdę wyjątkowy charakter, jak z zaczarowanego, XIX-wiecznego ogrodu lub lawendowych pól Prowansji! Kapelusz do letnich stylizacji boho Ciekawą propozycją dla fanek romantycznych zestawów w klimacie artystycznej bohemy będą z kolei słomkowe kapelusze z postrzępionym rondem i zdobioną w postaci muszelek. Taki model z powodzeniem zestawisz z białą koszulą-hiszpanką i jeansowymi szortami albo z dzwonami z denimu i topem na ramiączkach dzierganym na szydełku. Kapelusz z naturalnych materiałów to zdecydowanie lepsza alternatywa dla opaski z kwiatami, która nie chroni głowy przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. W kapeluszu zyskujesz 2w1 – styl i przeciwsłoneczną osłonę! Przyda się szczególnie podczas długich dni spędzonych na świeżym powietrzu. Fedora z rafii do eleganckich stylizacji inspirowanych męską szafą Zastanawiasz się, jaki kapelusz będzie pasował do letnich zestawów z koszulą? Postaw na fedorę lub kapelusz borsalino. Obydwa modele inspirowane modą męską mają niewielkie rondo, dzięki czemu zapewnią pełen komfort noszenia nawet w miejskich warunkach. Taki słomkowy kapelusz możesz zestawiać nie tylko z lnianą koszulą i jeansowymi szortami, ale też z modnymi spodniami slouchy i topem na cienkich ramiączkach „Swój patent na letnią wersję fedory miała też serialowa Serena Van der Woodsen z „Plotkary”, której stylizacja z sukienką, kapeluszem i oksfordami do dziś idealnie wpisuje się w trendy.” – mówi Marta Budziarek z redakcji portalu domodi.pl. Bucket hat – jak stylizować kapelusz w stylu lat 90.? Hitem ostatnich kilku sezonów okazał się też kultowy bucket hat, czyli niewielki, materiałowy kapelusik, który jeszcze do niedawna kojarzył nam się głównie z wędkarstwem… Dziś kapelusz bucket hat stanowi modne uzupełnienie stylizacji w klimacie vintage. Najlepiej więc zestawiać go ze spranymi Levisami, crop-topami, koszulami w kratę czy sukienkami na cienkich ramiączkach. Jeśli jesteś fanką tego fasonu, zaopatrz się w kilka modeli w najmodniejszych kolorach sezonu – millenial purple, classic blue i energetycznym neonowym odcieniu fuksji lub pomarańczu! Materiały prasowe Podziel się Materiały prasowe Podziel się Materiały prasowe Podziel się Marzy Ci się kapelusz pasujący do letnich outfitów? Największy wybór damskich kapeluszy znajdziesz w Domodi! Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze