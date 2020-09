Daniel Martyniuk rozwiódł się z żoną. Kim jest Ewelina Golczyńska?

Sprawa rozwodowa 31-letniego Daniela Martyniuka i 20-letniej Eweliny Golczyńskiej rozpaliła media plotkarskie do czerwoności. Wszystko z powodu słów matki mężczyzny, którego zdaje się nie interesować nic poza nim samym. Otóż, pani Danuta postanowiła publicznie obrazić ekssynową, krzycząc przed sądem: "To jest normalna kobieta?".

"Co miesiąc przesyłam pieniądze jak nie dwa to trzy tysiące [...] Mąż niedawno był, jak jechał na koncert, to zawiózł prezenty. Tylko dla Daniela utrudniają. Ja chciałam z synem jechać miesiąc temu, to wymyśliła, że nie można, bo żniwa" – powiedziała żona Zenka Martyniuka "Faktowi".