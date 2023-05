Dariusz Pachut czule o Dodzie. "W życiu spotkasz tylko jedną osobę..."

Zanim Dodę i Dariusza połączyło namiętne i głębokie uczucie, piosenkarka szukała "tego jedynego" na oczach widzów programu "12 kroków do miłości". Niestety, wówczas nie pojawił się nikt, kto by skradł serce wokalistki. Niedługo po zakończeniu emisji okazało się, że na drodze artystki stanął sportowiec. W związku zakochanych robi się naprawdę poważnie.

Trzeba przyznać, że to mocna deklaracja uczuć, co od razu wychwycili internauci. Pod wpisem Pachuta pojawiło się mnóstwo komentarzy.

"Dbaj proszę o naszego elfa. To cudowna kobieta"; "Chcę was widzieć za 40 lat razem i mnie to nie interesuje, jak wy to zrobicie"; "I oby tak do końca życia" - pisali internauci.