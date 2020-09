Dawid Woliński pochwalił się kuchnią. Robi wrażenie

Mieszkanie Dawida Wolińskiego

Później projektant tłumaczył: "Akceptuje i pochwały i krytykę, nie akceptuje bezdusznej, dogłębnej głupoty, to do tych, którzy poczuli się urażeni tym, jak mieszkam. Sorry nie zobaczycie tu zapełniaczy przestrzeni ani tanich fascynatorów, nie będzie słoneczników ani tulipanów i to z prostego powodu, bo nie pasują moim zdaniem. Nie będzie też bzdur ani świecidełek. Będzie to, co kocham i cenie. Sorry, jestem na innym etapie życia – stwierdził Woliński i tym samym odpowiedział na krytykę użytkowników Instagrama.