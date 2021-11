Dba o paznokcie sław. Oto jej przepis na idealny manicure

Samodzielny manicure?

- Nie zapomnij o dobrych przygotowaniu. Nie tylko ze względów estetycznych, ale także ze względu na długotrwałość stylizacji. Po pierwsze, upewnij się, że dokładnie odsuwasz skórki z płytki paznokcia za pomocą przeznaczonego do tego narzędzia i kończysz lekkim polerowaniem płytki za pomocą bloku polerskiego. Po drugie, oczyść płytkę paznokcia acetonem. Użyj do tego bezpyłowego wacika albo ręcznika kuchennego. Zapewni to prawidłowe przyleganie produktu do naturalnych paznokci - tłumaczy manikiurzystka.