DCD. Gdy twoje dziecko nie czuje własnego ciała

Dr Jolanta Żarczyńska-Hyla: Są to rozwojowe zaburzenia koordynacji – DCD (developmental coordynation disorders), do niedawna nazywane dyspraksją. Po raz pierwszy zespół ten został opisany 100 lat temu, choć w mocno ograniczonej postaci. Wydawałoby się więc, że powinniśmy mieć na jego temat bardzo dużą wiedzę. Tymczasem tak nie jest, choć DCD występuje równie często co ADHD. Ok. 30 lat temu uznano, że jest to zaburzenie neurorozwojowe, a ostatnio mówi się, że to zaburzenie całożyciowe.