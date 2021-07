Marta Rentel sprzedała wirtualną miłość. Następną osobą możesz być ty

- Trzeba powiedzieć jasno, ktoś nie kupił uczucia, a deklarację, etykietę, opakowanie, na którym jest krótki opis, ale w gruncie rzeczy nie wiadomo do końca, co jest w środku. Ja bym był daleki od tego, żeby nazwać to "sprzedażą uczucia". To jest raczej taka zabawa etykietami. Ludzie we współczesności dużo skuteczniej zarządzają emocjami, bawią się nimi. Ale kontrolują przy tym emocje swoje i innych. Służy im to do manipulacji, ale też jest źródłem przyjemności i satysfakcji - tłumaczy dr hab. Mikołaj Lewicki, socjolog.