Marta Pihan-Kulesza o seksualizacji w sporcie i decyzji niemieckich gimnastyczek. "Jesteśmy szczególnie narażone na komentarze"

Myślę, że takie dyskusje mają szansę zmienić zapisy w regulaminach i podejście do zawodniczek i zawodników. Skoro w gimnastyce już w 2004 roku dano możliwość wyboru stroju, dlaczego nie miałoby tak być w każdym innym sporcie? Pamiętam, że podczas Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku Egipcjanki Nada Meawad i DoaaElghobashy wystąpiły w turnieju siatkówki plażowej w kostiumach zasłaniających niemal całe ciało. Jeśli strój nie przeszkadza w ocenie zawodnika i jest bezpieczny, a dzięki niemu samopoczucie sportowca będzie lepsze, nie widzę powodu, by wprowadzać obostrzenia. Powinniśmy mieć możliwość ubrania się tak, jak potrzebujemy. Zwłaszcza że oceniany winien być nie nasz ubiór, a to, ile pracy włożyliśmy w treningi i co pokazaliśmy na zawodach.