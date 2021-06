Debbie Harry - buntowniczka z wyboru. Ma 75 lat i wciąż mówi, co myśli

Króliczek Playboya

Debbie mieszkała w New Jersey, ale fascynował ją Nowy York. Imała się różnych zajęć: pracowała w sklepie, była sekretarką w BBC, a nawet kelnerką. Później zatrudniła się jako tancerka go-go i króliczek "Playboya". Dziewczyna miała apetyt na sławę. Karierę muzyczną zaczęła w późnych latach 60. w grupie The Wind in the Willows. Jednak o Debbie zrobiło się naprawdę głośno, gdy wraz z koleżanką założyły Blondie. Grupa miała niepowtarzalny, awangardowy charakter i szybko zdobyła międzynarodowy rozgłos. Singiel "Heart of Glass" został numerem jeden na światowych listach przebojów i sprzedał się w ponad dwóch milionach egzemplarzy.