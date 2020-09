Deja vu. Czym się charakteryzuje i dlaczego w ogóle się pojawia?

Deja vu nie jest niczym niezwykłym wbrew pozorom. Często zdarza się szczególnie młodym osobom, ale nie ma na to większej reguły. Przeżywając zjawisko mamy wrażenie, że sytuacja, w której się znajdujemy już miała miejsce, ale z drugiej strony cały czas czujemy, że to niemożliwe. Sprawdź, jak współcześnie określa się deja vu.

Deja vu – czym jest to zjawisko?

Deja vu dotyczy nawet 60-70% ludzi na całym świecie. Najczęściej pojawia się u młodych osób, a opisywane jest jako bardzo krótkie (kilkusekundowe) i niespodziewane wrażenie, że przeżyło się już kiedyś sytuację, w którym się znajdujemy. Zjawisko deja vu dotyczy także napotykania osób, które rzekomo już poznaliśmy oraz całego zdarzenia. Jednocześnie przeżywając deja vu mamy pełną świadomość, że nie jest to możliwe. Odczucie jest odbierane jako dziwne, tajemnicze, co z kolei sprowadza się do krytycznego podejścia. Zjawisko trwa krótko i zaraz wszystko wraca do normy, choć niewątpliwie wzbudza ciekawość. Deja vu pojawia się w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach, nawet w miejscu, w którym jesteśmy po raz pierwszy. Może zostać wywołane nawet przez przedmiot, który kojarzy się z przeszłością. Tak naprawdę bardzo trudno uchwycić czynnik wywołujący deja vu, ale warto poszukać możliwego skojarzenia.