Dekolt przykuł całą uwagę. Rita Ora lubi prowokować

Rita Ora w modzie wyróżnia się odwagą. Na Netflix Golden Globe pojawiła się w halce, która kiedyś obowiązywała jedynie po godzinie 22. I to w warunkach domowych! Projektanci postanowili odkryć trochę więcej kobiecego ciała, a pomysł najwyraźniej przypadł do gustu gwiazdom, które lubią prowokować. Chociaż sukienka Rity Ora ma w sobie piękne detale, to jednak budzi mieszane uczucia.