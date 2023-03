Nadchodzi wiosenne ożywienie. Sięgamy po wielobarwne ubrania i dodatki. Odsłaniamy dekolty i roztaczamy wokół siebie blask. I z tego powodu sprawdzamy też, co nowego słychać w biżuteryjnych trendach!

Wiosna tradycyjnie już oferuje olbrzymie możliwości w wyborze dodatków. Wszystko zależy od nastroju i stylizacji. Lubisz styl boho? Wybierz kolczyki ze skrzydłami albo bransoletkę z peruwiańskim wzorem. Wolisz klasyczny look? Postaw na złote akcesoria z perłami w roli głównej. A może tęsknisz za biżuterią z motywem roślinnym? Wobec tego sięgnij po motyle wśród kwiatów. Nowa odsłona Apart to eksplozja różnorodności. Odkryj biżuterię inspirowaną najnowszymi trendami z wybiegów!

Etniczne desenie

Peru, Ekwador, Bali, Zanzibar… Dalekie krainy oraz ich kultura to gorąca inspiracja, która wprowadza kolorowe wzory i oryginalny detal. Nie muszą to być wyłącznie egzotyczne chusty, wzorzyste sukienki czy sandały ze skóry. Jeśli chcesz wyglądać jak prawdziwa szamanka lub hippiska z Jamajki, postaw na bransoletki z koralikami i elementami złota. Dodatek z takim deseniem świetnie uzupełni "podróżną" stylizację – mogą to być modne jeansy z rozszerzanymi nogawkami, pasek i top w kolorze soczystej limonki. Aby etniczny zestaw robił wrażenie, wybieraj minimalistyczne fasony ubrań, a potem "przyprawiaj" je barwionym jedwabiem, frędzlami i kolorową biżuterią.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Bransoletki z kolekcji Etno – wzór AP534-8099 i AP534-8094; Apart.pl

Perłowy uśmiech

Moda na biel króluje nie tylko wśród influencerów, którzy poprawiają swoje uśmiechy. Na liście niezbędnych dodatków na wiosnę są białe perły. Od wieków uchodzą za klasyczne klejnoty, a dziś uzupełniają zarówno eleganckie, jak i casualowe stylizacje. W kolekcji Apart znajdziesz biżuterię z perłami w nowoczesnym wydaniu: naszyjniki z zawieszkami, w kształcie koła i serca. Co więcej, perły występują nie tylko sauté, ale także w towarzystwie rubinów czy cyrkonii. Z mody wciąż nie wychodzą złote medaliki o artystycznej fakturze, a pierścionki z osadzoną wewnątrz perłą przykuwają wzrok. Trendsetterki będą zachwycone złotymi kolczykami z perłą i muszlą oraz srebrnymi kolczykami w kształcie łapacza snów.

Motyle i ważki

Dodatki inspirowane naturą to wciąż mocny trend. We wiosennej odsłonie Apart motywem przewodnim są owady. Wielbicielkom blasku przypadnie do gustu biżuteria z motylem, czyli: zawieszki z granatowymi cyrkoniami, złoty komplet z kolorowymi kamieniami lub naszyjnik z kaskadowo ułożonymi motylami. Ciekawy design mają też kolczyki z pojedynczym skrzydłem motylka. W kolekcji Kolory są też inne motywy zwierzęce, takie jak np. ważka, biedronka czy łabędź. Podobno ważka uznawana jest za symbol odwagi, siły i nowego etapu w życiu. Przez swój unikatowy charakter może stać się osobistym talizmanem. Tego rodzaju biżuterię warto łączyć ze zwiewnymi sukienkami, energetycznymi marynarkami i stylem Y2K.

Litery na łańcuszku

Od złotych i srebrnych inicjałów po romantyczne serca i błyszczące skrzydła – biżuteria z literą od Apart zachwyca oryginalną formą. Minimalistyczne naszyjniki, kolczyki, pierścionki czy bransoletki mogą być nie tylko ozdobą i talizmanem, ale także grą symboli i znaków. Do codziennego looku doskonale będą pasować bransoletki z literą i cyrkonią na czarnym sznureczku. Noś je osobno albo po kilka naraz. Jeśli szukasz oryginalnego dodatku z twoim inicjałem, zwróć uwagę na złotą zawieszkę otoczoną diamentami oraz kolorowymi kamieniami szlachetnymi. Dla minimalistek przygotowano zawieszki z literą bez kamieni. Idealnie pasują do biurowych stylizacji: jeansów, koszul, spódnic i oversize’owych garniturów.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Zawieszka z żółtego złota z diamentem i kamieniami szlachetnymi – wzór 110.977/M, złota zawieszka z cyrkoniami – drzewko – wzór Z-756.03; Apart.pl

Magia kwiatów

Wiosna nadchodzi i nie możemy się jej doczekać. Zwłaszcza roślin, które roztaczają wokół swoje piękno. W kolekcji Beads czekają wspaniałe zawieszki w kolorze różowego złota – a wśród nich m.in. symbol zielonej koniczynki przynoszącej szczęście, znak nieskończoności, serce i płatki kwiatów. Można zainspirować się gotową propozycją projektantów, stworzyć własną kompozycję lub miksować zestawy. Nie będzie przesadą, gdy założysz beadsy do bluzki z florystycznym printem. Biżuteria z kwiatami to również złote oraz srebrne naszyjniki, pierścionki, bransoletki i kolczyki. Cały ogród! A w dodatku te ponadczasowe akcesoria zostaną z tobą znacznie dłużej niż kalendarzowa wiosna!

Źródło zdjęć: © materiały partnera Bransoleta beads zestaw - kwiat, koniczyna, serce, nieskończoność – wzór AP93-0405; Apart.pl