Delikatne i wysublimowane. "Balletcore nails" podbiją serca minimalistek

Jeśli chodzi o sferę beauty, mamy do czynienia z ulizanymi koczkami oraz minimalistycznym manicurem, który bije aktualnie rekordy popularności . Kochają go kobiety, którym nie w smak wszelkie udziwnienia, np. w postaci wzorków czy rzucających się w oczy kolorów. Jak zatem wyglądają paznokcie w stylu "balletcore"?

Przede wszystkim są dość krótkie i bazują na neutralnych kolorach, głównie jasnym różu . Dobrze, aby odcień lakieru był po prostu zbliżony do odcienia naturalnej płytki. Wybór może paść też na nieco mleczną bazę. Liczy się przede wszystkim subtelność.

Paznokcie w duchu "balletcore" nie muszą być równe z opuszkiem, mogą być nieco dłuższe, na co decyduje się w salonie manicure znaczna część kobiet. Warto też zaznaczyć, że kobiety, które gustują w błysku, mogą zdecydować się na subtelny pyłek uwielbiany przez Hailey Bieber , który nadaje całości nieco perłowego wykończenia.

Innym rozwiązaniem jest wybranie jasnoróżowego lakieru z błyszczącymi drobinkami , lecz o grubym brokacie nie może być mowy. I choć cały czas brodzimy w morzu minimalizmu, to opcji jest całkiem sporo.

