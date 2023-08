Demakijaż bez wacików. Dwa sposoby bardziej przyjazne dla skóry

Demakijaż przy użyciu olejku to także pierwszy krok w koreańskiej metodzie dwuetapowego oczyszczania twarzy. Najpierw rozpuszczamy tłuste zanieczyszczenia, a następnie przechodzimy do właściwego mycia twarzy przy użyciu pianki, żelu czy emulsji myjącej, by pozbyć się zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie. Takie podwójne mycie zagwarantuje skuteczne oczyszczenie cery nie tylko z kosmetyków do makijażu, ale także z łoju, potu, kurzu i zanieczyszczeń środowiska.