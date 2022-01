Demi Rose spędziła Sylwestra na Ibizie. Oto, jaką kreację wybrała na ten wyjątkowy wieczór

Demi Rose jest wziętą modelką, która dużo podróżuje. We wrześniu zeszłego roku odwiedziła włoskie Capri i Positano, natomiast w październiku wyjechała do popularnego Tulum w Meksyku. Następnie wróciła do Kalifornii, jednak na Sylwestra postanowiła wyjechać ze Stanów Zjednoczonych. Nowy rok powitała na Ibizie.