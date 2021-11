"Skromna" modelka. Demi Rose znowu podbija Internet

Demi Rose to gwiazda Instagrama, którą obserwuje prawie 19 mln użytkowników. 26-latka zdobyła popularność za sprawą wyjątkowej urody, uwodzicielskich poz i... kusych strojów. Ostatnio opublikowała kolejne zdjęcie, które zaintrygowało internautów. Celebrytka pozuje na welurowej kanapie w prześwitującym, czarnym stroju. Co ciekawe, to jedno z "najskromniejszych" zdjęć Rose. Modelka niejednokrotnie prezentuje się całkowicie nago i jak twierdzi, lubi się chwalić swoim ciałem.