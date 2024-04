Deratyzacja będzie zbędna. Dla szczurów to "niewidzialna ściana"

Szkodniki doceniają ludzkie sąsiedztwo, gdzie z łatwością mogą znaleźć schronienie i pożywienie. Szczury i myszy polne niestety nie zadowalają się tylko resztkami, ale przy okazji czynią wiele szkód. Na działkach podgryzają rośliny, niszczą bryły korzeniowe, zjadają korę z młodych drzewek i owoce naszej ciężkiej pracy. W domach mogą łatwo zrujnować instalacje elektryczną, dobrać się do zapasów czy pogryźć domowe sprzęty.

Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego dobrze byłoby wypłoszyć myszy, zanim zdążą się u nas osiedlić na stałe. Za wyjątkowo skuteczne, a do tego naturalne sposoby zniechęcenia gryzoni do wizyty, uważane są bodźce dźwiękowe i zapachowe . Można np. zainwestować w specjalne urządzenia, które emitują dźwięki o różnym zakresie – nieprzyjemne dla gryzoni, ale niesłyszalne dla ludzi.

Prostsze w zastosowaniu są jednak środki zapachowe. Okazuje się, że wystarczy zasadzić w ogrodzie lub wokół posesji określone rośliny , zwykle łatwo dostępne i popularne. Przykre dla myszy i szczurów aromaty roztacza czosnek, bazylia i tymianek . Nieprzyjemne dla nich są również takie zioła , jak dziewanna, rumianek, wrotycz lub oleander. Suszone zioła w woreczkach lub olejki zapachowe zniechęcą myszy do wizyty w domu czy piwnicy, dlatego warto strategicznie umieścić je w różnych zakamarkach.

W przypadku, gdy szczury już atakują rosnące uprawy i nie mamy dość czasu, aby czekać na wyhodowane samodzielnie zioła, możemy zakupić w markecie miętę w doniczce . Następnie rozrzucamy po posesji jej liście albo moczymy bawełniane waciki w olejku miętowym i umieszczamy je w strategicznych miejscach. To tani, ale w humanitarny sposób zwalczania plagi gryzoni.

Dbanie o porządek w domu i ogrodzie może znacząco zmniejszyć ryzyko inwazji myszy i szczurów. Łatwy dostęp do resztek jedzenia mogą one potraktować jako zaproszenie, dlatego warto dobrze zabezpieczać pojemniki na odpady czy kompostowniki . Gryzonie chętnie osiedlają się w nieużywanych kartonach, drewnianych konstrukcjach czy nawet stertach starych ubrań.

Do wizyty w domu zachęcą je pozostawione resztki na blacie kuchennym albo niezabezpieczona odpowiednio piwnica z zapasami. Z kolei obecność kota skutecznie wypłoszy niechcianych lokatorów , dlatego warto sadzić w ogrodzie kuszącą dla futrzaków kocimiętkę i dokarmiać żyjące dziko zwierzaki. Sam zapach kota podziała na instynkt gryzoni i sprawi, że będą trzymać się z daleka.

