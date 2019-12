WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Dj na wesele czy może jednak zespół? A gdyby tak nie wybierać! Niejedna panna młoda otwierając planer ślubny po raz pierwszy, chwyta się za głowę i zastanawia, kiedy uda jej się załatwić wszystkie najpilniejsze sprawy. Suknia, sala weselna, menu i jeszcze do tego wybranie odpowiedniego zespołu lub DJ-a. A to przecież niezwykle kluczowa decyzja. Podziel się (Materiały prasowe) Każda para młoda zdaje sobie sprawę z tego, że kluczem do udanej zabawy na weselu jest odpowiednio dobrany zespół lub DJ. Dobra muzyka potrafi rozruszać nawet najbardziej opornego gościa, na czym przecież najbardziej zależy świeżo poślubionym małżonkom. Zanim jednak do tego dojdzie, narzeczeni muszą podjąć ważną decyzję. Czy na weselu zagra zespół i postawią na muzykę na żywo. Czy jednak pojawi się DJ, który puści najpopularniejsze hity i tym zachęci zaproszonych do zabawy. Która opcja jest najlepsza? I czy zawsze trzeba wybierać? Otóż nie! DJ i zespół zagrają razem Przeglądając różne fora dla panien młodych, można zauważyć, że jednym z najczęściej podejmowanych przez nie tematów jest wybór:DJ na wesele czy może jednak zespół. Coraz więcej przyszłych nowożeńców skłania się ku pierwszej opcji, ponieważ pragnie w oryginale usłyszeć swoje ukochane piosenki. Dla mnie już tylko DJ. Wszyscy goście, którzy byli przyzwyczajeni do zespołów, na początku, jak słyszeli o DJ-u, byli sceptyczni. Po naszym weselu zmienili zdanie i stwierdzili, że jednak DJ jest lepszy. Większości piosenek tak jak w oryginale nie da rady zaśpiewać nawet najlepszy zespół - przekonywała jedna panna młoda na grupie dyskusyjnej portalu Wesele z klasą. Oczywiście znajduje się wiele osób, które twierdzą, że wesele bez muzyki na żywo to nie wesele. Pary młode najczęściej obawiają się jednak, że zatrudnienie zespołu to większe ryzyko, ponieważ wokalistka może na przykład zachorować. Dodatkowo, podczas grania na żywo zawsze może dojść do jakichś pomyłek. Ale czy ślub i wesele koniecznie muszą być doskonałe? Co mają zrobić pary młode, które nie potrafią podjąć ostatecznej decyzji? Na szczęście również na to można znaleźć rozwiązanie. A co gdyby na weselu zagrał zespół i DJ? Czy to w ogóle możliwe? Okazuje się, że tak, a rozwiązanie to jest coraz częściej stosowane. Można by rzec, wilk syty i owca cała. Jak wygląda taka współpraca? Bardzo często DJ jest członkiem zespołu, dlatego para młoda nie musi martwić się, że między zespołem a DJ-em będzie dochodziło do kłótni. Moim zdaniem to bardzo dobra opcja. Nie każdy utwór, który byśmy chcieli usłyszeć na swoim weselu, da się zagrać, czy zaśpiewać (np. do naszego pierwszego tańca zespół musiałby specjalnie przestrajać instrumenty), więc jeśli zespół sam wychodzi z taką inicjatywą to super! Grunt, żeby nie przegięli w drugą stronę - byłam na weselu, gdzie w zasadzie 5 członków zespołu robiło za wodzirejów, bo poza przyśpiewkami to za wiele się nie naśpiewali, wszystko leciało z płyty - zdradza kolejna panna młoda. Jak widać w każdym przypadku można zaobserwować plusy i minusy danego rozwiązania. O czym zatem powinna pamiętać każda para młoda? Już na samym początku warto ustalić, ile piosenek zostanie zagranych na żywo, a ile zostanie odtworzonych. Ja będę miała na zmianę 3 utwory puszczane przez DJ i 3 utwory śpiewane na żywo - rozwiązanie podpowiada jedna z panien młodych. Jeśli zatem nie wiecie, czy wybrać DJ, czy jednak zespół, zastanówcie się nad opcją łączoną. Szczególnie jeśli muzycy ściśle ze sobą współpracują i wiedzą, jak rozkręcić każdą zabawę!