Zostawił dla niej żonę. "Zmieniłem dla Kazi swoje życie"

Czy prywatnie Kazimiera Szczuka jest taką samą osobą? O to należałoby zapytać jej wieloletniego partnera, Roberta Kowalskiego, z którym związała się w 2004 roku.

Szczuka i Kowalski "ukrywali się" przez 10 lat. O dziennikarce krążyły plotki, że jest homoseksualna. Nikt nie wiedział jednak o istnieniu Kowalskiego, z którym udzieliła wspólnego wywiadu i wzięła udział w sesji zdjęciowej dla "Vivy!" w 2014 roku. Choć poznali się w pracy, wcześniej mijali się na osiedlu, kiedy on spacerował z psami.

Robert Kowalski okazał się nie być jednak homoseksualistą, a jego uczucie do Kazimiery Szczuki było na tyle silne, że postanowił dla niej wziąć rozwód z ówczesną żoną.

We wrześniu 2022 roku Szczuka została prowadzącą "Popołudniowej rozmowy RMF FM". Jej radiowa przygoda szybko się jednak skończyła. Myląc nazwę rozgłośni, dla której pracuje, a także stanowiska polityków, z którymi rozmawia, zakończyła współpracę ze stacją RMF FM w sierpniu 2023 roku. Nie wiadomo, czym zajmuje się od tamtej pory.

