Dlaczego jestem smutny?

Nauczyciel, który korzysta z programu Land of Emotions

"...biorę pod uwagę nie tylko to co ja myślę i czuję, ale to, co czują i myśl dzieci. Narzędzia były bardzo pomocne ponieważ sama musiałam nauczyć się definiować emocje .. Atmosfera w pracy się zmieniła, ponieważ zaczęliśmy jasno i empatycznie komunikować swoje potrzeby żeby inni nas zrozumieli... Udział w programie pomógł mi w funkcjonowaniu nie tylko w pracy ale i w domu".