Dlaczego nie masz ochoty na seks? 3 rzeczy, które musisz wiedzieć o kobiecym pożądaniu

Czym jest pożądanie?

Pożądanie to impuls, czyli reakcja na bodziec, która skłania nas do rozważenia możliwości podjęcia kontaktu seksualnego. Wszystko zaczyna się w mózgu, a następnie wpływa, między innymi, na naszą waginę, wulwę oraz łechtaczkę. Jak wykazują badania, kiedy kobiety patrzą na "obiekt pożądania" najpierw oceniają twarz i posturę. Co ciekawe, ten "tekst atrakcyjność" trwa zaledwie kilka sekund, a kiedy już się skończy, rozpoczynają się reakcje hormonalne. W organizmie kobiety dochodzi do wydzielania się większej ilości estrogenów, co objawia się napływem krwi do genitaliów i zwiększeniem nawilżenia pochwy. Co jednak, kiedy tego nie odczuwamy?