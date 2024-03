Dlaczego warto suplementować kolagen?

O wiele bardziej znaczący jest sposób produkcji suplementu. Idealnie, gdy jest hydrolizowany, wówczas jego cząsteczki rozpadają się na mniejsze peptydy kolagenowe, które są o wiele lepiej przyswajalne. Dzieje się to pod wpływem działania enzymów lub kwasów (albo, jak to jest w przypadku kolagenu VERISOL®, obu z zastosowaniem jednego procesu po drugim). Taki suplement diety nie tylko stymuluje metabolizm komórek, ale też dostarcza cenne aminokwasy kolagenowe. Istotne jest też, by w składzie obecna była witamina C, która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.