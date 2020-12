Długi i ciepły kardigan. Doskonała opcja na zimne dni

Kardigan do domu i nie tylko

To świetny i bardziej luźny zamiennik dla marynarki, a z drugiej strony wygląda bardziej elegancko niż bluza. Rozpinany sweter jest bardzo wygodny i stylowy, ale również ciepły, dlatego stanowi doskonałe rozwiązanie nawet na największe chłody. Szybko się do niego przekonasz, jeśli tylko zdecydujesz się na zakup.

Długi sweter lub kardigan to strój, który może wystarczyć za całą twoją stylizację, warto jednak pomyśleć o dodatkach w postaci paska. Materiałowy bądź skórzany model doskonale działa na kobiecą sylwetkę, podkreśli talię, a także uwydatni barki czy ramiona. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by postawić na całkowity luz i nosić sweter całkowicie rozpięty. Pod spodem sprawdzi się zarówno długa koszula, jak i lekka bluzka, a także klasyczne jeansy. Dużą popularnością cieszą się modele sięgające do kostek.