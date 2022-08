Wkładasz tak worek na śmieci do kosza? Robisz to źle

Zanim, co robi na pewno spora część osób, do których należy ten domowy obowiązek, roztrzepywać worek i umieszczać go w koszu, zakryjmy nim cały pojemnik w taki sposób, jakbyśmy chcieli umieścić go wewnątrz worka. Brzegi, które pozostały po umieszczeniu worka wewnątrz kosza, umieszczamy po bokach. W ten sposób nasz pojemnik na resztki i zużyte opakowania nie zabrudzi się, a nam zdecydowanie łatwiej będzie opróżnić kosz, kiedy worek się zapełni.