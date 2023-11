Do Sejmu z dzieckiem? Co myślą na ten temat Polacy?

Temat zabierania dzieci do Sejmu przez posłów i posłanki polaryzuje społeczeństwo. Dlatego zapytaliśmy Polaków, co sądzą o tym pomyśle. "A dlaczego małe dziecko ma się przysłuchiwać głupotom, które tam wygadują?", "To zbyt poważne miejsce, troszkę nieadekwatne", "Dzieci nie powinno być w Sejmie, bo padają tam brzydkie słowa", "Posłankę stać na zorganizowanie opieki", ale też "A dlaczego nie, aby dziecko było grzeczne" czy "Czemu nie, ale nie na sali obrad, tylko w przestrzeni przeznaczonej specjalnie dla dzieci" - usłyszeliśmy w odpowiedzi.

