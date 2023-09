Do sieci wyciekło nagranie. Tak wygląda bez peruki

Beata Kozidrak w Sopocie. Wystąpiła z Michałem Szpakiem

Kryzys wizerunkowy nie przeszkodził jednak Kozidrak w karierze. W tym roku była jedną z gwiazd Top of the Top Sopot Festiwalu, gdzie podczas pierwszego dnia koncertów w Operze Leśnej wystąpiła razem z Michałem Szpakiem. Kozidrak razem ze Szpakiem wykonali wielki hit Madonny "Like a Prayer". Gwiazda polskiego popu wystąpiła w niemal barokowej i dosyć ekscentrycznej kreacji - złotej dopasowanej sukni z głębokim rozcięciem oraz marszczeniami, a także z wielkimi bufiastymi rękawami, które przykuwały uwagę.