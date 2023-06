Beata Kozidrak przyszła na bal. Na sukni miała kawałki szkła

Gorsetową górę obszyto połyskującym, srebrnym materiałem, a po bokach czarnymi i srebrnymi kamieniami, przypominającymi jednak te z plastikowych naszyjników. Po jednej stronie ozdoby płynnie przechodziły na spódnicę, zmieniając się w drobniejsze błyskotki i wzór przypominający potłuczone kawałki szkła. Takie same, drobne kamyczki zdobiły rękawy.

Kozidrak zrezygnowała z mocnych dodatków, stawiając jedynie na nałożony na zasłonięty rękawiczką palec pierścionek zaręczynowy. Do tego dobrała czarne buty na słupku i koturnie. Zdecydowała się też na luźno rozpuszczone włosy i podkreślający oczy makijaż. Choć całość niewątpliwie przyciąga wzrok, odnosi się wrażenie, że czegoś w tej stylizacji jest za dużo.

Choć po rozwodzie Kozidrak na łamach "Vivy!" twierdziła, że nie marzy o kolejnym ślubie, niedawno okazało się, że jest zaręczona, co ogłosiła ze sceny podczas imprezy pod hasłem "Pink Party". Jak mówiła w rozmowie z "Faktem" - jej partner nie chce być osobą publiczną. - Najważniejsze, że jesteśmy razem, w sercu czuję miłość, a on jest obok mnie od wielu lat. Życie pokaże, co będzie dalej, cieszmy się każdym dniem - wyznała.