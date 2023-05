Do tej pory unikała imprez. Dla Met Gali zrobiła jednak wyjątek. Bardzo się zmieniła?

Carla Bruni jako przykładna żona i matka

Carla Bruni to jedna z tych osób, które dla miłości postanowiły całkowicie zmienić swoje życie. Artystka, stając na ślubnym kobiercu z prezydentem Nicolasem Sarkozym, musiała dostosować się do sztywnych zasad, a także czasowo zrezygnować z własnej kariery, by móc w pełni zaangażować się w służbę narodowi.