Do tej pory żyła w cieniu męża-premiera. Kim jest Iwona Morawiecka?

Państwo Morawieccy wychowują razem czwórkę dzieci: najstarsza córka, Aleksandra, kończy studia na SGH. Młodszy o rok Jeremiasz wyjechał do Wielkiej Brytanii, by tam studiować stosunki gospodarcze w London School of Economics. Z kolei dwójka młodszych dzieci, siedmioletni Ignacy oraz sześcioletnia Magda, dopiero rozpoczynają naukę.