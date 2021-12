Edyta Górniak zaśpiewała dla żołnierzy. Mocny komentarz Maffashion

"Murem za polskim mundurem" to wydarzenie, za którym stoi prezes TVP Jacek Kurski. Polskie i zagraniczne gwiazdy zaśpiewały dla służb stacjonujących na granicy polsko-białoruskiej. Nie wszystkim koncert przypadł do gustu. Wielu ludzi ze świata show-biznesu wyraziło swoją dezaprobatę. Bardzo dobitnie zrobiła to Maffasshion.