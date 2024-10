Dobrze ubrany jak Polak. Jak staliśmy się modowymi trendsetterami?

Polacy przywiązują coraz większą wagę do swojego ubioru. Śledzą trendy, obserwują style gwiazd i starają się nimi inspirować. Zainteresowanie modą potwierdzają również zakupowe wybory rodaków. To najczęściej wyszukiwana kategoria w internecie.

W kwestii ubioru długo mieliśmy kompleksy względem innych europejskich narodów. Tymczasem gust modowy Polek i Polaków mocno się zmienił i obecnie naprawdę nie mamy powodów do wstydu. Co więcej, spacerując po ulicach wielu europejskich metropolii (może poza Włochami, które w kwestii mody grają w innej lidze), śmiało można zauważyć, że często to właśnie ubiór Polaków wyróżnia się in plus.

Jak po modę, to na Allegro

Rosnące zainteresowanie modą odzwierciedla wzrost zakupów w tej kategorii. Sytuacji na rodzimym rynku przyjrzało się Allegro w swoim najnowszym raporcie "Kierunek Moda".

Największy polski marketplace we współpracy z agencją Minds&Roses przeanalizował aktualne trendy i nawyki konsumentów. Okazuje się, że w 2024 r. spośród 12 wyróżnionych obszarów moda jest najczęściej wyszukiwaną kategorią w internecie. Po pandemicznym spowolnieniu rynek odzieży i obuwia online znów przyspiesza. Obecnie 68 proc. Polaków kupuje co najmniej 4 sztuki odzieży w ciągu roku, przy czym najbardziej aktywna jest najmłodsza grupa wiekowa (16–24 lata) – aż 28 proc. z nich sięga po ponad 12 produktów rocznie.

Pierwszym wyborem, jeśli chodzi o zakupy modowe w sieci, jest dla Polaków Allegro. Aż 39 proc. ankietowanych spontanicznie wymienia platformę jako serwis, który od razu przychodzi im w tej kwestii do głowy. 7 na 10 badanych przynajmniej raz kupiło odzież, obuwie i akcesoria na Allegro, a dla co piątego jest to ulubione miejsce zakupów w tej kategorii. O niepodważalnej roli lidera świadczy także fakt, że więcej konsumentów rozpoczyna swoje poszukiwania artykułów modowych na Allegro (27 proc.) niż w Google (20 proc.). W 2023 r. liczba wizyt użytkowników w kategorii moda przekroczyła 630 mln, a w ciągu minuty sięgano na platformie średnio po 134 produkty. Tylko w ubiegłym roku Polacy kupili na Allegro 7 mln par butów, niemal 4 mln skarpetek, prawie 1 mln par jeansów i prawie 900 tys. t-shirtów dziecięcych.

- Co trzeci kupujący online zaczyna proces zakupowy na Allegro. Nie bez przyczyny, bo oferujemy szeroki wybór produktów, co ceni 79 proc. badanych, a jednocześnie kupujący wiedzą, że mogą ufać zakupom na Allegro, na co wskazuje 76 proc. respondentów. Współpracujemy z licznymi renomowanymi markami i oficjalnymi dystrybutorami. Tylko w pierwszej połowie roku na naszej platformie pojawiło się blisko 50 nowych oficjalnych sklepów marek. Konsumenci doceniają też różnorodne metody dostawy (81 proc.), konkurencyjne ceny (68 proc.) oraz dokładne opisy produktów (69 proc.) – podkreśla Katarzyna Wosiek, dyrektorka kategorii moda w Allegro.

Ubierać się jak Robert Lewandowski

Czym Polacy kierują się podczas modowych zakupów w sieci? Można postawić tezę, że jesteśmy zarówno pragmatyczni, jak i spontaniczni. 44 proc. respondentów jako główny powód wskazuje chęć odświeżenie garderoby, 41 proc. atrakcyjną promocję, a 39 proc. zużycie posiadanych już ubrań. Pod wpływem impulsu zdecydowanie częściej kupują osoby młode. Szukają odzieży na specjalne okazje, a także traktują zakupy jako przyjemność lub nagrodę.

Warto podkreślić, że coraz częściej kupujemy za pośrednictwem mediów społecznościowych lub w aplikacjach mobilnych. Z aplikacji Allegro regularnie korzysta już ponad 17 mln użytkowników, z czego niemal trzy czwarte kupuje produkty w kategorii moda.

Inspiracji szukamy przede wszystkim, przeglądając aktualną ofertę sklepów lub podpatrując trendy "na ulicy" oraz u znajomych. Dla młodych konsumentów wzorem jest natomiast styl influencerów i celebrytów. Wśród najbardziej wpływowych gwiazd w kwestii ubioru wskazuje się m.in. Annę i Roberta Lewandowskich, Julię Wieniawę, Hailey Bieber, Zendayę, Timothéego Chalameta, Kendall Jenner i Selenę Gomez. Młode osoby znacznie częściej niż starsi inspiracji szukają również w filmach i serialach.

Dlaczego kupujemy i oddajemy?

Badanie opracowane przez Allegro interesujących wniosków dostarcza także w kwestii zwrotów zakupionych produktów. Jak podkreślają twórcy raportu, jest to naturalny element rynku e-commerce. Odsyłanie rzeczy zdarza się 46 proc. użytkowników, z czego 27 proc. robi to okazjonalnie. Głównym powodem jest nieodpowiedni rozmiar (70 proc.). Co ciekawe, częściej jest on wskazywany przez osoby starsze (grupa wiekowa 65+). W połowie przypadków chodzi o rozbieżność w wyglądzie ubrania na żywo od tego prezentowanego online (na to częściej zwracają uwagę osoby w wieku 18–24 lat).

Co piąty ankietowany przyznaje, że kupuje po kilka sztuk tego samego produktu – są to ubrania w różnych rozmiarach, fasonach czy kolorach, które kupujący mierzą w domu, a następnie odsyłają te, które nie spełniają oczekiwań. Dlatego w zakupach online tak ważne są łatwe i szybkie zwroty. Allegro na te oczekiwania klientów odpowiada m.in. usługą Allegro Smart! To program lojalnościowy, w którym wykupując miesięczną lub roczną subskrypcję, można korzystać z nielimitowanych darmowych dostaw i zwrotów.

Inkluzywność w modzie to dziś priorytet

W dzisiejszych czasach coraz większą rolę odgrywa nie tylko wygląd rzeczy, ale też ich funkcjonalność i inkluzywność. Oznacza to m.in. konieczność oferowania niestandardowych rozmiarów i fasonów, które odpowiadają różnym sylwetkom i preferencjom.

Wewnętrzne dane Allegro wskazują na stale rosnący segment mody plus size – klienci w tej podkategorii kupują dwukrotnie częściej niż przeciętny użytkownik online, generując dwukrotnie większe GMV (ang. Gross Merchandise Value), czyli wartość brutto towarów. Warto dodać, że konsumenci najczęściej wskazują Allegro jako platformę oferującą produkty w trudniej dostępnych rozmiarach (53 proc. wskazań w przypadku odzieży i 44 proc. jeśli chodzi o obuwie).

- Śledzenie trendów jest kluczowe w budowaniu świadomości marki i efektywnej komunikacji z konsumentem. Widzimy, że coraz więcej z nich dociera do Polski z Azji. Popularne stają się np. streamingi zakupowe czy pop-up store’y [tzw. sklepy tymczasowe – red.]. Sezonowość, odpowiedzialność społeczna oraz rosnąca popularność rzeczy z drugiej ręki to również zjawiska, które kształtują zachowania zakupowe Polaków – zauważa Katarzyna Wosiek.

Największa polska platforma zakupowa na te elementy stawia m.in. poprzez serwis Allegro Lokalnie. To odsłona Allegro, dzięki której użytkownicy mogą kupić produkty modowe z drugiej ręki oraz sprzedać niepotrzebne i zalegające w szafach rzeczy. Dzięki temu ubrania, obuwie i akcesoria zyskują drugie życie, a planeta bezcenne wsparcie.

